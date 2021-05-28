Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все голы матча Казахстан — Канада на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Все голы матча Казахстан — Канада на ЧМ-2021, видеообзор встречи
Владимир Лаевский
Комментарии

В очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею — 2021 сборная Канады обыграла команду Казахстана. Встреча проходила на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.

На седьмой минуте Эндрю Манджапане вывел канадцев вперёд. В начале второго периода Адам Хенрик, подставив клюшку под бросок Оуэна Пауэра, увеличил преимущество. На 25-й минуте Никита Михайлис отыграл одну шайбу. На старте третьего игрового отрезка Михайлис оформил дубль, сравняв счёт. Тем не менее через шесть минут Коул Перфетти вновь вывел канадцев вперёд. На последней минуте матча Коннор Браун забросил шайбу в пустые ворота.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, в следующем матче Казахстан 29 мая сыграет с Италией. Канада следующую встречу проведёт 30 мая, соперником также станет сборная Италии.

Календарь ЧМ-2021
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021