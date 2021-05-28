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Ю. Михайлис: Канада — мощный соперник. Казахстан выглядел на её фоне достойно

Ю. Михайлис: Канада — мощный соперник. Казахстан выглядел на её фоне достойно
Владимир Лаевский
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Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис высказался после матча ЧМ-2021 с Канадой (2:4).

«Сегодня ребята — молодцы, все играли очень здорово. Главное, что мы не стушевались, хотя играли со сборной Канады — с мощным соперником. И выглядели на их фоне достойно.

Создали уйму моментов, могли повести в счёте. Вся команда билась, сражалась. Мне не стыдно за них, они выглядели достойно сегодня.

В оставшихся матчах нам в первую очередь нужно подтянуть дисциплину. Мы не можем позволять себе восемь минут штрафа за период. Это очень много, мы потратили слишком много сил. Надо наладить дисциплину.

Может быть, надо в наглости больше прибавить. Североамериканцы играют до конца, лезут на ворота, в этом компоненте надо добавить», — приводит слова Михайлиса «Р-Спорт».

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