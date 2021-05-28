Ю. Михайлис: Канада — мощный соперник. Казахстан выглядел на её фоне достойно

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис высказался после матча ЧМ-2021 с Канадой (2:4).
«Сегодня ребята — молодцы, все играли очень здорово. Главное, что мы не стушевались, хотя играли со сборной Канады — с мощным соперником. И выглядели на их фоне достойно.
Создали уйму моментов, могли повести в счёте. Вся команда билась, сражалась. Мне не стыдно за них, они выглядели достойно сегодня.
В оставшихся матчах нам в первую очередь нужно подтянуть дисциплину. Мы не можем позволять себе восемь минут штрафа за период. Это очень много, мы потратили слишком много сил. Надо наладить дисциплину.
Может быть, надо в наглости больше прибавить. Североамериканцы играют до конца, лезут на ворота, в этом компоненте надо добавить», — приводит слова Михайлиса «Р-Спорт».
- 28 мая 2021
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