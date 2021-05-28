Форвард Беларуси — о матче с Данией: играть в откат не было задания, быстро пропустили

Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович прокомментировал поражение в матче чемпионата мира — 2021 с командой Дании (2:5).

«Что случилось с командой после второй шайбы? Просили сыграть аккуратнее, играть в откат не было задания. Играли не по заданию, перестраховывались где-то. Потеря Дрозда не повлияла на игру. Просто пропустили быстрые голы», — передаёт слова Стефановича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, в очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Хайнца Элерса.