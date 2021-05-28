Форвард Беларуси — о матче с Данией: играть в откат не было задания, быстро пропустили
Поделиться
Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович прокомментировал поражение в матче чемпионата мира — 2021 с командой Дании (2:5).
«Что случилось с командой после второй шайбы? Просили сыграть аккуратнее, играть в откат не было задания. Играли не по заданию, перестраховывались где-то. Потеря Дрозда не повлияла на игру. Просто пропустили быстрые голы», — передаёт слова Стефановича корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Напомним, в очередном матче восьмого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Дании обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0) в пользу подопечных Хайнца Элерса.
Новость по темеБеларусь потерпела 4-е поражение на ЧМ-2021, пропустив четыре гола в 3-м периоде от Дании
Комментарии
Рекомендуем вам
- 28 мая 2021
-
23:23
-
23:15
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:31
-
22:23
-
21:56
-
21:24
-
21:00
-
20:50
-
20:19
-
20:14
-
19:45
-
19:26
-
19:23
-
19:07
-
18:58
-
18:42
-
18:28
-
18:26
-
18:08
-
17:35
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:40
-
16:30
-
16:00
-
15:55
-
15:21
-
15:03
-
14:38
-
14:35
-
14:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам