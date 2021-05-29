«Вегас» сыграет с «Колорадо» во втором раунде Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» встретится с «Колорадо Эвеланш» во втором раунде серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первый матч между командами пройдёт в Денвере на стадионе «Болл-Арена», начало 3:00 мск.

Напомним, «Вегас» в первом раунде обыграл «Миннесоту». Счёт в серии 4-3. «Колорадо», в свою очередь, в своей серии не оставил шансов «Сент-Луис Блюз», разгромив своего соперника со счётом 4-0.

По итогам регулярного сезона «Вегас» занял второе место в Западном дивизионе. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место, а также впервые за 20 лет выиграл Президентский кубок НХЛ, который вручается за завершение регулярного чемпионата с наибольшим количеством очков. Ближайшего конкурента в лице «Вегаса» команда опередила по дополнительным показателям.

