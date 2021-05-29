Будущее Гецлафа в «Анахайме» под вопросом. Он провёл в «Дакс» все 16 сезонов карьеры

Генеральный менеджер «Анахайм Дакс» Боб Мюррей прокомментировал ситуацию с будущим в команде капитана Райана Гецлафа.



«Очевидно, что сейчас он на той стадии своей карьеры, когда ему нужно взять небольшую паузу и подумать над тем, что будет лучше для его семьи и какой, по его мнению, может быть его роль в команде.



Мы обсуждали с ним этот вопрос, как и множество других моментов. Продолжим это делать», — приводит слова Мюррея официальный сайт НХЛ на русском языке.

36-летний канадец отыграл за «Анахайм» все 16 сезонов в своей карьере в Национальной хоккейной лиге. Летом он может стать неограниченно свободным агентом. В 48 встречах сезона он набрал 17 (5+12) очков.



Его средняя зарплата по истекающему контракту составляет $ 8,25 млн.