«Металлург» предложил Мозякину место в тренерском штабе

Магнитогорский «Металлург» предложил форварду Сергею Мозякину место в тренерском штабе, так как клуб не имеет денег под потолком зарплат для продления контракта с ним в качестве хоккеиста.
«Сергею сделано предложение по работе в тренерском штабе. К сожалению, у нас состав не укомплектован, мы ведём переговоры с некоторыми игроками, и места под потолком зарплату у нас особенно нет. Учитывая опыт игры Сергея, особенно в большинстве, мы бы хотели сохранить его в тренерском штабе в качестве специалиста по большинству. Ответа от Сергея пока нет.
Конечно, желание продолжить игровую карьеру у Сергея ещё есть. Но… есть ещё и цифры", — приводит слова директора «Магнитки» Сергея Ласькова «Р-Спорт».
Магнитогорский клуб в минувшем сезоне уступил «Авангарду» во втором раунде плей-офф (2-4). Мозякин с 10 очками стал лучшим бомбардиром «Металлурга» в плей-офф. Срок действия контракта 40-летнего форварда с уральцами истёк 30 апреля.
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