Сборная США одержала минимальную победу над Норвегией на ЧМ-2021

Сегодня, 29 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная США встречалась с командой Норвегии и одержала победу со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).



На 11-й минуте счёт во встрече открыл форвард Конор Гарланд, ассистентами выступили Зак Джонс и Тэйдж Томпсон. На 28-й минуте игры преимущество американцев увеличил Томпсон, с передач Райана Донато и Мэтта Роя.



На 55-й минуте одну шайбу отыграл норвежский нападающий Кен-Андре Олимб.

После пяти проведённых игр, сборная США вышла на первое место в таблице группы В, опережая Финляндию на два очка (у финнов – матч в запасе). Команда Норвегии, сыгравшая шесть игр, набрала пять очков и занимает седьмую строчку, потеряв шансы на выход в плей-офф.

Следующий матч американцы проведут в понедельник, 31 мая, против команды Германии. Начало встречи – в 16:15 мск. Норвежцы в заключительном для себя матче на турнире сыграют с Казахстаном. Встреча также состоится 31 мая. Начало – в 20:15 мск.



Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.