Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Россия возглавила группу А после победы над Швейцарией

В девятый игровой день четыре матча уже сыграно, ещё два начнутся в 20:15 мск. Россияне, благодаря победе над Швейцарией (4:1), поднялись на первую строчку в таблице группы А.

Сборная Чехии – Сборная Великобритании – 6:1

Чехия одержала третью победу на турнире. В составе победителей отличились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц ещё две шайбы забросил Либор Шулак. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.

Сборная Италии – Сборная Казахстана – 3:11

Казахстанцы разгромили итальянцев, забросив 11 шайб, восемь из которых – в третьем периоде. В составе сборной Италии отличились Анджело Мичели, Петер Хохкофлер и Алекс Петан, у Казахстана дубли на счету Романа Старченко и Артёма Лихотникова, по шайбе забросили Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапов.

Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1

Сборная России набрала 12 очков и обошла швейцарцев и словаков в турнирной таблице. В составе россиян по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.

Сборная Норвегии – Сборная США – 1:2

Американцы обыграли норвежцев. В составе Норвегии забросил Кен-Андре Олимб, у США отличились Конор Гарланд и Тейдж Томпсон.

Ранее россияне обыграли чехов (4:3), британцев (7:1) датчан (3:0) и швейцарцев (4:1), а также уступили словакам (1:3). Девять очков в своём активе имеют сборные Словакии и Швейцарии.