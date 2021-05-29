Турнирная таблица ЧМ по хоккею: Россия возглавила группу А после победы над Швейцарией

В девятый игровой день четыре матча уже сыграно, ещё два начнутся в 20:15 мск. Россияне, благодаря победе над Швейцарией (4:1), поднялись на первую строчку в таблице группы А.
Сборная Чехии – Сборная Великобритании – 6:1
Чехия одержала третью победу на турнире. В составе победителей отличились Лукаш Клок, Филип Гронек, Филип Хитил, Радан Ленц ещё две шайбы забросил Либор Шулак. У британцев единственный гол забил Мэттью Майерс.
Сборная Италии – Сборная Казахстана – 3:11
Казахстанцы разгромили итальянцев, забросив 11 шайб, восемь из которых – в третьем периоде. В составе сборной Италии отличились Анджело Мичели, Петер Хохкофлер и Алекс Петан, у Казахстана дубли на счету Романа Старченко и Артёма Лихотникова, по шайбе забросили Егор Петухов, Евгений Рымарев, Никита Михайлис, Кёртис Валк, Кирилл Панюков, Виктор Сведберг и Егор Шалапов.
Сборная России – Сборная Швейцарии – 4:1
Сборная России набрала 12 очков и обошла швейцарцев и словаков в турнирной таблице. В составе россиян по шайбе забросили Антон Бурдасов и Павел Карнаухов, Сергей Толчинский оформил дубль. Единственную шайбу швейцарцев забросил Нико Хишир.
Сборная Норвегии – Сборная США – 1:2
Американцы обыграли норвежцев. В составе Норвегии забросил Кен-Андре Олимб, у США отличились Конор Гарланд и Тейдж Томпсон.
Ранее россияне обыграли чехов (4:3), британцев (7:1) датчан (3:0) и швейцарцев (4:1), а также уступили словакам (1:3). Девять очков в своём активе имеют сборные Словакии и Швейцарии.
- 29 мая 2021
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