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«Главное – счёт на табло». Борис Майоров – о победе России над Швейцарией

«Главное – счёт на табло». Борис Майоров – о победе России над Швейцарией
Георгий Горностаев
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о победе сборной России над Швейцарией в пятом матче чемпионата мира (4:1).

«Сегодня была замечательная игра. Самое главное – счёт на табло. Если ты выиграл – молодец. А что касается содержания игры, то проблемы всегда есть, были и будут.

Не знаю, нужно ли ставить Бобровского в ворота в четвертьфинале. Нужно спросить Брагина и тренерский штаб чем они руководствовались, когда вызывали Бобровского в сборную.

Сегодняшний результат – индивидуальное мастерство Бурдасова и Толчинского? А причём здесь Бурдасов? Он забил – молодец. Толчинский тоже забил. Но это неуместно здесь. Если сегодня Морозов не забил, то он не годится что-ли? Конечно, сегодняшняя победа – полностью командная работа», – сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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