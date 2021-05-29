Плющев: наша команда продемонстрировала характер, провела весь матч на высоком уровне

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги игры российской команды против швейцарцев на чемпионате мира в Латвии (4:1).



«Сегодня нам противостоял очень сильный коллектив. Швейцарский хоккей за последнее десятилетие сделал огромный скачок вперед. Эта сборная уже не раз доказывала свою состоятельность, боролась за медали, и выбивала из этой борьбы явных фаворитов.



Наша команда продемонстрировала характер, провела весь матч на высоком уровне. Очень важно, что при счете 1:1 сумели вернуть себе лидерство, благодаря голу Павла Карнаухова. Отметил бы Сергея Толчинского, сделавшего «дубль», ну и, конечно же, нашего вратаря Александра Самонова. С каждой игрой он набирается опыта, действует более уверенно. Впереди матч со шведами, который станет хорошей проверкой готовности перед плей-офф», — сказал «Чемпионату» Плющев.

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