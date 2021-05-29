«Югра» и «Автомобилист» совершили обмен игроками

Клубы Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» и «Югра» совершили обмен игроками.
Как сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга, «Югра» получила права на ограниченно свободного агента Михаила Шалагина. В систему «Автомобилиста» на двухлетние трёхсторонние контракты переходят 18-летний нападающий Иван Павлюк и 17-летний защитник Ярослав Трофимов.
Павлюк является воспитанником сургутского «Нефтяника», а также ханты-мансийской «Югры», за юниорские команды которой он выступал с 2018 года. В сезоне-2019/20 Павлюк дебютировал в МХЛ за команду «Мамонты Югры». В сезоне-2020/2021 Иван он провёл 52 матча в МХЛ и набрал 19 (8+11) очков.
Трофимов является воспитанником «Югры». В сезоне-2020/2021 он дебютировал сразу в двух российских лигах – МХЛ и ВХЛ. В Молодёжной хоккейной лиге на счету защитника 44 матча и 9 (2+7) очков с показателем полезности «+7». В ВХЛ Ярослав Трофимов провёл две встречи.
Михаил Шалагин, который будет выступать за «Югру», находился в системе «Автомобилиста» с ноября 2020 года. За главную команду он провёл два матча в КХЛ.
- 29 мая 2021
-
21:39
-
21:39
-
21:27
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:54
-
20:49
-
20:38
-
20:22
-
20:20
-
20:15
-
20:09
-
20:04
-
19:55
-
19:42
-
19:40
-
19:32
-
19:29
-
19:29
-
19:21
-
19:16
-
19:11
-
19:09
-
19:08
-
19:03
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:51
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:36