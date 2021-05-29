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Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла на первое место группы B на ЧМ-2021

Сборная Финляндии обыграла Германию и вышла на первое место группы B на ЧМ-2021
Никита Паглазов
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Сегодня, 29 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия) проходил очередной матч чемпионата мира. Сборная Германии встречалась с командой Финляндии и уступила со счётом 1:2 (0:1, 1:0, 0:1).

На 7-й минуте матча счёт в большинстве открыл финский нападающий Антон Лунделль, ассистентами выступили Тони Сунд и Ере Иннала. На 38-й минуте ответную шайбу забросил немецкий защитник Корбиниан Хольцер. На 52-й минуте победную шайбу в составе Финляндии забил Артту Руотсалайнен.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

ЧМ-2021. Группа B
29 мая 2021, суббота. 20:15 МСК
Германия
Окончен
1 : 2
Финляндия
0:1 Лунделль (Сунд, Иннала) – 06:17' (5x4)   1:1 Хольцер (Лойбль, Плахта) – 27:58' (5x5)   1:2 Руотсалайнен (Лунделль) – 51:26' (5x5)

После пяти сыгранных матчей финны вышли на первое место группы В, набрав 13 очков. Сборная Германии имеет в своём активе 9 баллов и занимает четвёртую строчку.

Следующий матч Финляндия проведёт завтра, 30 мая, против команды Латвии. Начало – в 20:15 мск. Германия сыграет в понедельник, 31 мая, против сборной США. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Календарь ЧМ-2021
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