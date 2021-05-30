Илья Сорокин потерпел первое поражение за карьеру в плей-офф НХЛ
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В первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 и повёл в серии – 1:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Давид Пастрняк (3), Чарли Макэвой и Тейлор Холл. За «Айлендерс» голы забили Энтони Бовиллье и Адам Пелеч.
Российский голкипер Илья Сорокин совершил 35 сейвов из 39 бросков и потерпел первое поражение за карьеру в плей-офф НХЛ. 25-летний Сорокин дебютировал в розыгрышах Кубка Стэнли в этом году в серии первого раунда с «Питтсбург Пингвинз». Во всех четырёх победных матчах у «Айлендерс» в воротах находился Илья. В двух встречах, где побеждал «Питтсбург», в воротах играл другой российский голкипер Семён Варламов.
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