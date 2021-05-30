Василий Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»

19-летний российский форвард Василий Подколзин заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент игрока Сергей Исаков.
Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» занял последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона.
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