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Василий Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»

Василий Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувер Кэнакс»
Павел Панышев
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19-летний российский форвард Василий Подколзин заключил трёхлетний контракт новичка на максимальную сумму с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс». Об этом корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщил агент игрока Сергей Исаков.

Напомним, в 2019 году Подколзин был выбран в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером клубом «Ванкувер Кэнакс».

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард выступал за петербургский СКА, провёл 35 игр в регулярном чемпионате и набрал 11 очков: забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач. Показатель полезности игрока – «+6». В плей-офф у нападающего 16 игр, в которых он набрал также 11 очков (6+5). Показатель полезности игрока в плей-офф «+2».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» занял последнее, седьмое место в таблице Северного дивизиона.

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