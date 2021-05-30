Во втором матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

Таким образом, Швейцария возглавила группу A на ЧМ-2021, обойдя Словакию. Россия сохранила второе место.

Положение команд внутри лидирующего «треугольника»:

Швейцария – 3 (9:5)

Россия – 3 (5:4)

Словакия – 3 (4:9)

Напомним, сборная России в пятом матче на турнире встречалась с командой Швейцарии и одержала победу со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 2:1). В то же время российская сборная потерпела поражение в матче со Словакией — 1:3. Швейцария, в свою очередь, разгромила словаков — 8:1.