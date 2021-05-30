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Защитник сборной Беларуси — о разгроме от Швейцарии: психологически мы надломлены

Защитник сборной Беларуси — о разгроме от Швейцарии: психологически мы надломлены
Егор Литавор
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Защитник сборной Беларуси Андрей Антонов прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира – 2021 со Швейцарией (0:6). Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Каждый матч может сложиться по-разному. Могу сказать: выходя на матч, любой игрок в нашей команде хочет победить. Очень тяжело и болезненно воспринимать такие поражения. Где-то психологически мы надломлены», — передаёт слова Антонова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, в матче десятого игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швейцарии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) в пользу подопечных Патрика Фишера.

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Сборная Беларуси лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2021, проиграв 0:6 Швейцарии
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