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Захаров — после провала сборной Беларуси на ЧМ: я за своё место не держусь

Захаров — после провала сборной Беларуси на ЧМ: я за своё место не держусь
Егор Литавор
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров прокомментировал поражение команды в матче чемпионата мира – 2021 со Швейцарией (0:6). Сборная Беларуси потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2021.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Первый гол? Когда игрок получает травму, надо смотреть. Протасу нужно было быстрее спускаться на место Хенкеля. Все шесть голов забили с одного места — с пятака. Почти все шайбы без помех.

Вратари при чём? Если он отбивает, идёт рикошет. Фальковский, тормозни — и нет гола. А он уехал за ворота. За ЧМ получить «-7» — это очень много. Дебют Климовича? Старается, неплохой парень.

Просчёты моего штаба? Конечно, они есть, раз задачу не выполняли. Надо было больше говорить с тренерами, надо было мне больше просить, чтобы «Динамо» хоккеистов для сборной тренировало. Нереально с игроками из белорусского чемпионата играть на ЧМ. Будет у нас, как у Казахстана, — будет результат. Я за своё место не переживаю, не держусь за него.

Нестеров и Хенкель травмированы, завтра будем смотреть, что дальше», — передаёт слова Захарова корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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