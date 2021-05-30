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Результаты десятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты десятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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30 мая в Латвии завершился десятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено четыре встречи. Швеция сохранила шансы на плей-офф поднялась на четвёртое место в группе A. Латвия уступила Финляндии, но обошла Канаду. Финны сохранили первое место в группе В и вместе с США стали первыми участниками плей-офф. Беларусь лишилась шансов на плей-офф.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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Сборная Беларуси — Сборная Швейцарии — 0:6

Белорусы лишились математических шансов на выход в плей-офф. Швейцария укрепилась на первом месте в группе А. Шайбы в составе победителей на свой счёт записали Кристоф Берчи, Йоэль Вермин, оформивший дубль, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог. Леонардо Дженони оформил «сухарь».

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Швейцария
0:1 Берчи (Херцог, Шерве) – 00:36' (5x5)   0:2 Вермин (Майер) – 18:01' (5x5)   0:3 Андригетто (Вермин) – 21:09' (5x5)   0:4 Хофман (Корви) – 32:15' (5x5)   0:5 Вермин (Майер) – 52:03' (5x5)   0:6 Херцог (Хишир) – 57:43' (5x5)

Сборная Италии — Сборная Канады — 1:7

Канадцы одержали третью победу подряд, сохранив шансы на выход в плей-офф. Италия потерпела шестое поражение. В составе победителей голы забили Коул Перфетти, Эндрю Манджапане, оформивший дубль, Трой Стечер, Адам Хенрик, Макс Комтуа и Брэндон Пирри. Коннор Браун оформил ассистентский пента-трик. Шайбу престижа за итальянцев забросил Анджело Мичели.

ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Италия
Окончен
1 : 7
Канада
0:1 Перфетти (Шнайдер, Фуди) – 02:33' (5x5)   0:2 Манджапане (Браун, Хенрик) – 08:04' (5x5)   0:3 Стечер (Андерсон-Долан) – 11:33' (5x5)   0:4 Хенрик (Манджапане) – 11:56' (5x5)   1:4 Мичели (Питшилер) – 30:31' (5x5)   1:5 Манджапане (Браун, Ферраро) – 34:48' (5x5)   1:6 Комтуа (Манджапане, Браун) – 37:28' (5x4)   1:7 Пирри (Браун, Хенрик) – 55:54' (5x5)

Сборная Швеции — Сборная Словакии — 3:1

Шведы одержали третью победу на ЧМ-2021, выйдя на четвёртое место в группе А. Словаки потерпели второе поражение. В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундестрём. За Словакию забил Петер Цегларик.

ЧМ-2021. Группа A
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Словакия
0:1 Цегларик – 19:07' (5x5)   1:1 Сёренсен (Фриберг) – 30:15' (5x5)   2:1 Олофссон (Тёммернес) – 51:38' (5x4)   3:1 Лундестрём (Холландер) – 59:47' (en)

Сборная Финляндии — Сборная Латвии — 3:2 ОТ

Финны одержали четвёртую победу подряд. Латвия потерпела четвёртое поражение, но сравнялась с Канадой по очкам, обойдя её за счёт победы в личной встрече. В составе победителей голы на счету Саку Мяэналанена, Ииро Пакаринена и Антона Лунделля, забросившего победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма. За Латвию дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.

ЧМ-2021. Группа B
30 мая 2021, воскресенье. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
3 : 2
ОТ
Латвия
1:0 Мяэналанен (Анттила, Тиивола) – 03:06' (5x5)   1:1 Дзиеркалс – 18:39' (5x5)   2:1 Пакаринен (Покка, Иннала) – 35:39' (5x5)   2:2 Дзиеркалс (Дарзиньш, Сотниекс) – 53:45' (5x5)   3:2 Лунделль (Мяяття) – 64:56' (3x3)
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