Результаты десятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

30 мая в Латвии завершился десятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено четыре встречи. Швеция сохранила шансы на плей-офф поднялась на четвёртое место в группе A. Латвия уступила Финляндии, но обошла Канаду. Финны сохранили первое место в группе В и вместе с США стали первыми участниками плей-офф. Беларусь лишилась шансов на плей-офф.

Сборная Беларуси — Сборная Швейцарии — 0:6

Белорусы лишились математических шансов на выход в плей-офф. Швейцария укрепилась на первом месте в группе А. Шайбы в составе победителей на свой счёт записали Кристоф Берчи, Йоэль Вермин, оформивший дубль, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог. Леонардо Дженони оформил «сухарь».

Сборная Италии — Сборная Канады — 1:7

Канадцы одержали третью победу подряд, сохранив шансы на выход в плей-офф. Италия потерпела шестое поражение. В составе победителей голы забили Коул Перфетти, Эндрю Манджапане, оформивший дубль, Трой Стечер, Адам Хенрик, Макс Комтуа и Брэндон Пирри. Коннор Браун оформил ассистентский пента-трик. Шайбу престижа за итальянцев забросил Анджело Мичели.

Сборная Швеции — Сборная Словакии — 3:1

Шведы одержали третью победу на ЧМ-2021, выйдя на четвёртое место в группе А. Словаки потерпели второе поражение. В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундестрём. За Словакию забил Петер Цегларик.

Сборная Финляндии — Сборная Латвии — 3:2 ОТ

Финны одержали четвёртую победу подряд. Латвия потерпела четвёртое поражение, но сравнялась с Канадой по очкам, обойдя её за счёт победы в личной встрече. В составе победителей голы на счету Саку Мяэналанена, Ииро Пакаринена и Антона Лунделля, забросившего победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма. За Латвию дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.