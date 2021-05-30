Результаты десятого игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

30 мая в Латвии завершился десятый игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено четыре встречи. Швеция сохранила шансы на плей-офф поднялась на четвёртое место в группе A. Латвия уступила Финляндии, но обошла Канаду. Финны сохранили первое место в группе В и вместе с США стали первыми участниками плей-офф. Беларусь лишилась шансов на плей-офф.
Сборная Беларуси — Сборная Швейцарии — 0:6
Белорусы лишились математических шансов на выход в плей-офф. Швейцария укрепилась на первом месте в группе А. Шайбы в составе победителей на свой счёт записали Кристоф Берчи, Йоэль Вермин, оформивший дубль, Свен Андригетто, Грегори Хофман и Фабрис Херцог. Леонардо Дженони оформил «сухарь».
Сборная Италии — Сборная Канады — 1:7
Канадцы одержали третью победу подряд, сохранив шансы на выход в плей-офф. Италия потерпела шестое поражение. В составе победителей голы забили Коул Перфетти, Эндрю Манджапане, оформивший дубль, Трой Стечер, Адам Хенрик, Макс Комтуа и Брэндон Пирри. Коннор Браун оформил ассистентский пента-трик. Шайбу престижа за итальянцев забросил Анджело Мичели.
Сборная Швеции — Сборная Словакии — 3:1
Шведы одержали третью победу на ЧМ-2021, выйдя на четвёртое место в группе А. Словаки потерпели второе поражение. В составе победителей шайбы забросили Маркус Сёренсен, Виктор Олофссон и Исак Лундестрём. За Словакию забил Петер Цегларик.
Сборная Финляндии — Сборная Латвии — 3:2 ОТ
Финны одержали четвёртую победу подряд. Латвия потерпела четвёртое поражение, но сравнялась с Канадой по очкам, обойдя её за счёт победы в личной встрече. В составе победителей голы на счету Саку Мяэналанена, Ииро Пакаринена и Антона Лунделля, забросившего победную шайбу за четыре секунды до конца овертайма. За Латвию дубль оформил Мартиньш Дзиеркалс.
- 31 мая 2021
-
00:00
- 30 мая 2021
-
23:40
-
23:37
-
23:35
-
23:17
-
23:15
-
23:11
-
23:06
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:25
-
21:52
-
21:38
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:41
-
20:31
-
20:09
-
19:45
-
19:37
-
19:29
-
19:27
-
19:25
-
19:06
-
19:01
-
18:57
-
18:44
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
17:46
-
17:31
-
17:18