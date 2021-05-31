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Россия — Швеция: прямая онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею — 2021 начнётся в 20:15

Россия — Швеция: онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею — 2021 начнётся в 20:15
Владимир Лаевский
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Сегодня, 31 мая, сборная России проведёт очередной матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная сыграет с командой Швеции. Матч начнётся в 20:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Посмотреть видео можно будет на официальном сайте канала.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России находится на втором месте в группе А, Швеция — на четвёртом. Россияне на групповом этапе обыграли Чехию (4:3), Великобританию (7:1), Данию (3:0) и Швейцарию (3:1), потерпев одно поражение — в матче со Словакией (1:3).

Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где также играют Чехия, Великобритания, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания и Беларусь.

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