История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 31 мая, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные России и Швеции. Начало — в 20:15 мск. Сборные России и Швеции встречались на мировых первенствах 23 раза. Россияне победили в 14 встречах, в восьми матчах успех праздновали шведы, одна игра завершилась вничью.