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История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею

История личных встреч сборных России и Швеции на чемпионатах мира по хоккею
Владимир Лаевский
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Сегодня, 31 мая, в Риге в матче чемпионата мира — 2021 встретятся сборные России и Швеции. Начало — в 20:15 мск. Сборные России и Швеции встречались на мировых первенствах 23 раза. Россияне победили в 14 встречах, в восьми матчах успех праздновали шведы, одна игра завершилась вничью.

Турнирная таблица ЧМ-2021
ТурнирМесто проведенияСтадияСоперникСчётАвторы голов
ЧМ-1992ПрагаГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Сундин, Ханссон
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Швеция2:5Бякин, Карпов — Реннберг, Бергквист, Нэслунд, Андерссон (2)
ЧМ-1993МюнхенФиналРоссия — Швеция3:1Хомутов, Титов, Николишин — Реннберг
ЧМ-1997ХельсинкиФинальный раундРоссия — Швеция4:1Морозов, Яшин, Прокопьев, Барков — Карлссон
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Швеция1:4Афиногенов — Нюландер, Альфредссон (2), Нэслунд
ЧМ-2000Санкт-ПетербургГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Харитонов (2), Прокопьев, Буре — Аксельссон, Нурдстрём
ЧМ-2001КёльнЧетвертьфиналРоссия — Швеция3:4 ОТБут, Твердовский, Карпов — Альфредссон, Юнссон (2), Мудин
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Швеция0:2Дален, Нюландер
ЧМ-2003ТуркуГрупповой раундРоссия — Швеция2:4Григоренко, Ковальчук — Зеттерберг, Хеглунд, Йенссон, Сундин
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Швеция2:3Ковальчук (2) — Тёрнстрём, Нюландер, Йенссон
ЧМ-2005ВенаМатч за третье местоРоссия — Швеция6:3Афиногенов (2), Ковалёв, Овечкин, Яшин, Сёмин — Сундин, Зеттерберг, Х. Седин
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Швеция3:3Овечкин, Михнов (2) — Самуэльссон, Йенссон
ЧМ-2007МоскваГрупповой раундРоссия — Швеция4:2Морозов (2), Гребешков, Малкин — Тёрнберг, Стин
ЧМ-2007МоскваМатч за третье местоРоссия — Швеция3:1Емелин, Зиновьев, Фролов — Стин
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Швеция3:2Сёмин, Фёдоров, Овечкин — Вейнхандль, Мортенссон
ЧМ-2009БернГрупповой раундРоссия — Швеция6:5 ОТНикулин, Сапрыкин, Калинин (2), Мозякин, Прошкин — Валлин, Строльман, Перссон, Хуселиус (2)
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Швеция7:3Попов, Малкин (3), Емелин, Пережогин, Денисов — Карлссон, Зеттерберг, Франзен
ЧМ-2014МинскПолуфиналРоссия — Швеция3:1Плотников, Широков. Белов — Мёллер
ЧМ-2015ОстраваЧетвертьфиналРоссия — Швеция5:3Мозякин, Широков, Малкин (2), Тарасенко — Клингберг, Ландер, Эрикссон
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Швеция4:1Дадонов, Панарин, Дацюк, Любимов — Экхольм
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Швеция2:1 БАндронов, Панарин (победный буллит) — Линдхольм
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Швеция1:3Капризов — Зибанеджад, Ракелль, Экхольм
ЧМ-2019БратиславаГрупповой раундРоссия — Швеция7:4Анисимов, Дадонов, Овечкин, Капризов, Григоренко, Малкин, Орлов — Ландескуг, Нюланде, Экман-Ларссон, Клингберг
Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой? Турнирные расклады на ЧМ-2021 за два дня до конца групп. Россия отправит Швецию домой?
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