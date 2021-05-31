«Тампа» повела в серии с «Каролиной». У Кучерова и Свечникова – по голевой передаче

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся первый матч серии второго раунда Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 2:1, благодаря которой они повели в серии – 1-0.

Счёт в матче был открыт лишь в середине 2-го периода – Брейден Пойнт реализовал численное преимущество «Лайтнинг», а Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. На старте третьей двадцатиминутки хоккеистам «Харрикейнз» удалось восстановить паритет благодаря заброшенной шайбе Джейка Бина с передачи российского форварда Андрея Свечникова, набравшего 4-е (1+3) очко в плей-офф. Однако спустя 10 минут Баркли Гудроу вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт встречи, принеся победу «Тампе» в стартовой игре серии.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров, записавший на свой счёт 12-е (3+9) очко в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, завершил встречу с показателем полезности «0», проведя на льду 18 минут 34 секунды.

Андрей Василевский отразил 37 бросков из 38, а его визави из «Каролины» Алекс Неделькович – 28 из 30.