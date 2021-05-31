Макар уступил только 5 защитникам в НХЛ по очкам за первые 30 матчей за карьеру в плей-офф

В первом матче второго раунда Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» разгромил «Вегас Голден Найтс» со счётом 7:1 и повёл в серии — 1:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Рантанен, Габриэль Ландеског (2), Брэндон Саад, Натан Маккиннон (2) и Кейл Макар. 22-летний защитник также отметился ассистентским хет-триком. Для Макара сегодняшний матч стал 30-м за карьеру в плей-офф. За это время канадский защитник отметился 28 набранными очками, что является шестым результатом в истории лиги среди игроков обороны.

Рекорд на этом отрезке принадлежит Брайану Личу и Бобби Орру (по 36), третье место занимает Денис Потвин (33), топ-5 дополнили Эл Макиннис (31) и Сергей Зубов (29). Кейл показал шестой результат, повторив достижение Пола Райнхарта.