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«Хумо» пропустит и следующий сезон ВХЛ

«Хумо» пропустит и следующий сезон ВХЛ
Никита Сербаков
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Узбекистанский хоккейный клуб «Хумо» пропустит сезон-2021/2022 в Высшей хоккейной лиге.

«До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией коронавируса, однако было решено, что клуб откладывает своё возвращение в ВХЛ до более стабильных времён. Это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чём в ближайшее время расскажет Федерация хоккея Узбекистана.

ХК «Хумо» продолжит свою историю, принимая участие в других турнирах и соревнованиях», — говорится в заявлении ташкентцев на их странице в "Инстаграме".

Фотографию можно увидеть на странице «Хумо» в "Инстаграме".

В апреле 2020 года «Хумо» покинул ВХЛ после дебютного сезона из-за начавшейся пандемии коронавируса.

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