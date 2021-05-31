«Хумо» пропустит и следующий сезон ВХЛ

Узбекистанский хоккейный клуб «Хумо» пропустит сезон-2021/2022 в Высшей хоккейной лиге.
«До последнего момента клубом велась работа по планированию сезона и оценке рисков, связанных с пандемией коронавируса, однако было решено, что клуб откладывает своё возвращение в ВХЛ до более стабильных времён. Это позволит узбекистанскому хоккею сконцентрироваться на решении локальных задач, о чём в ближайшее время расскажет Федерация хоккея Узбекистана.
ХК «Хумо» продолжит свою историю, принимая участие в других турнирах и соревнованиях», — говорится в заявлении ташкентцев на их странице в "Инстаграме".
Фотографию можно увидеть на странице «Хумо» в "Инстаграме".
В апреле 2020 года «Хумо» покинул ВХЛ после дебютного сезона из-за начавшейся пандемии коронавируса.
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