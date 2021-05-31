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Бекстрём: могу заверить, что Овечкин останется в «Вашингтоне»

Бекстрём: могу заверить, что Овечкин останется в «Вашингтоне»
Антон Мозговой
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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о ситуации капитана команды Александра Овечкина, у которого истекает контракт с клубом. Шведский хоккеист выразил уверенность, что Овечкин останется в «Вашингтоне.

«Овечкин пока без контракта на следующий год? Конечно, я не знаю, что произойдёт. Но могу заверить, что он останется в «Вашингтоне», — цитирует Бекстрёма Expressen.

Нынешний контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце июля 2021 года.

Пока Овечкин остаётся свободным агентом, «Кэпиталз» не должны включать его в свой список защиты, что позволяет им оградить другого форварда от выбора «Кракен». Затем, через несколько дней после проекта, стороны объявят о сделке. Клуб использовал аналогичную стратегию с Ти Джеем Оши и проектом расширения «Вегаса» в 2017 году.

Напомним, ранее Александр Овечкин объявил о желании завершить карьеру в «Вашингтоне».

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Источник: «Вашингтон» продлит контракт с Овечкиным после драфта расширения «Сиэтла»
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