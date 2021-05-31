Бриндамор: Василевский — лучший в лиге, лучший в мире

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор подвёл итоги первого матча второго раунда плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Тампы».

Бриндамор отметил уверенную игру голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Российский вратарь был признан первой звездой матча.

«Он лучший в лиге, лучший в мире. Мы знали, к чему готовиться. Нам нужно осложнить ему жизнь. С точки зрения своей игры мы к такому и готовились. Теперь нам только остаётся стараться ещё сильнее», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода — Брейден Пойнт реализовал численное преимущество «Лайтнинг», а Никита Кучеров записал на свой счёт голевую передачу. На старте третьей двадцатиминутки хоккеистам «Харрикейнз» удалось восстановить паритет благодаря заброшенной шайбе Джейка Бина с передачи российского форварда Андрея Свечникова, набравшего 4-е (1+3) очко в плей-офф. Однако спустя 10 минут Баркли Гудроу вновь вывел гостей вперёд и установил окончательный счёт встречи, принеся победу «Тампе» в стартовой игре серии.