Источник: «Автомобилист» не укладывается в потолок зарплат на следующий сезон

Появилась информация о зарплатах хоккеистов «Автомобилиста», которые полагаются игрокам в сезоне-2021/2021.



Как утверждает «Спорт-экспресс», на данный момент екатеринбургский клуб не укладывается в потолок зарплат КХЛ, который составляет 900 млн рублей. Сейчас суммарный доход игроков «Автомобилиста» на следующий сезон, куда включена только базовая зарплата без учётов бонусов, составляет 913 млн рублей.



Источник утверждает, что самый высокооплачиваемый игрок команды — французский нападающий Стефан Да Коста, получающий 75 млн рублей в год. Немецкий форвард Брукс Мэйсек имеет контракт на 65 млн рублей в год, а чешский вратарь Якуб Коварж и натурализованный белорусский нападающий Шейн Принс — по 60 млн рублей в год.



В завершившемся сезоне-2020/2021 «Автомобилист» в регулярке КХЛ занял седьмое место в Восточной конференции. В плей-офф екатеринбуржцы в пяти матчах уступили будущему обладателю Кубка Гагарина «Авангарду».

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