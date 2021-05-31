Дмитрий Яшкин — об уходе из «Динамо»: уверен, что ещё увидимся

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин выступил с прощальной речью к болельщикам бело-голубых после расторжения контракта с московским клубом.
«Хочу поблагодарить всю организацию «Динамо Москва» за доверие и за возможность сыграть за этот великий клуб! Спасибо партнёрам и тренерскому штабу! Желаю ребятам удачи в следующем сезоне, буду обязательно следить!
Это были два незабываемых года благодаря вам, болельщики! Дорогие динамовцы! Для вас мы играем, ваша поддержка и эмоции бесценны! Для нас с женой вы стали как одна большая семья! Спасибо за тёплый приём и доверие! Уверен, мы ещё увидимся!» — написал Яшкин под постом на своей странице в "Инстаграме".
Видео можно увидеть на странице Дмитрия Яшкина в "Инстаграме".
За два сезона в «Динамо» Яшкин провёл 133 матча и набрал 137 (77+60) очков. Показатель полезности игрока составил «+9».
Контракт Яшкина с «Динамо» действовал до 2022 года. Однако в соглашении был пункт, согласно которому его отпустят в случае поступления предложений из НХЛ. Клуб отпускает его в НХЛ под обязательство о возвращении в случае неудачи.
- 31 мая 2021
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