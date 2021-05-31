Прошкин считает, что на матч с Россией шведы выйдут как на последний бой

Бывший защитник сборной России Виталий Прошкин поделился ожиданиями от предстоящего матча российской дружины со шведами на чемпионате мира — 2021.



«От встречи со Швецией, конечно, жду победы российской сборной. Все матчи мы играем уверенно: да, возможно, долго не получается забить и держится счёт 0:0, но в итоге ребята забивали и выигрывали матчи. Тем более сегодня готовы сыграть Орлов и Тарасенко — это отличное усиление.



Шведы выйдут как на последний бой. Они очень многое потеряют, если проиграют этот матч. Думаю, в нашей сборной это прекрасно понимают, потому что им самим нужны очки, хоть и не так, как шведам. Всегда лучше выходить в плей-офф с первого места», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Встреча Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало — в 20:15 мск.

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