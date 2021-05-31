Захаркин: шведы должны сыграть свой лучший матч на ЧМ-2021, чтобы победить Россию

Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин поделился ожиданиями от матча россиян со шведами на групповом этапе чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия).



«Это неприятный сюрприз, что сборная Швеции, впрочем, как и сборная Канады, так невыразительно играет на этом турнире. Шведы впервые в истории проиграли и датчанам, и белорусам.



Думаю, что всё это из-за пандемии. Команды, которым удалось лучше сплотиться, сыграть более дисциплинированно и удачно в первых матчах чемпионата, набрали больше очков. Но если мы говорим про сборную Швеции, то можно увидеть, что ребята, приехавшие из НХЛ, прибавляют в каждом матче. И дело тут и в акклиматизации, и в том, что они всё-таки перешли с маленькой площадки на большую. Для адаптации требуется время.



В целом сборная России на этом чемпионате мира выглядит лучше шведов. В матче с российской командой все хоккеисты должны сыграть свой лучший матч, если они хотят добиться победы. Фаворитом матча является сборная России, потому что в её составе больше мастеровитых игроков. Многое будет зависеть от реализации моментов и игры вратарей. В целом, думаю, что шансов одержать победу в этом матче у сборной России чуть больше», — приводит слова Захаркина Sport24.



Встреча Россия — Швеция состоится сегодня, 31 мая. Начало — в 20:15 мск.

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