Семёнов рассказал о причинах принятия решения завершить карьеру

Экс-защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов рассказал о принятии решения завершить карьеру.



«Честно сказать, решение о завершении карьеры было несложным. Я был готов, шёл к этому последние два года и был востребован последние годы, то есть ушёл запланировано и тогда, когда решил. Три года я отыграл в Уфе, и это давалось мне тяжело, мы все очень близки друг с другом в семье, и нам было не просто по отдельности. Это было не правильно. Папа по скайпу и муж на фейстайме. Все эти перелёты, постоянные разъезды… За этот чемпионат 45 раз летал, это только домой, не считая вылетов с командой. После сезона понял, что тяжеловато даются перелёты третий год без семьи. Все эти факторы начинали накапливаться.



Решение принял не по ходу сезона. В концовке чемпионата с супругой переговорил и сказал, что буду заканчивать, а если буду играть в хоккей или тренировать, то только в Москве. С удовольствием поиграл бы ещё, но хоккей, в отличие от меня, становится намного быстрее. Молодые ребята намного резче, но я пытался не уступать им. Приоритетом для меня была Москва. Поговорил на эту тему с агентом, и поступило предложение от «Спартака». Долго не думал. Нужно было начинать всё заново», — цитирует Семёнова ГорОбзор.ру.



Алексей Семёнов последние три сезона провёл в «Салавате Юлаеве». В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 40-летний хоккеист принял участие в 33 встречах, набрав 2 (0+2) очка.

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