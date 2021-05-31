Алексей Семёнов: не буду запрещать детям слушать Моргенштерна

Экс-защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов рассказал о правилах, которые он соблюдает при воспитании детей.
«Я довольно строгий, но в рамках. Могу сказать, что на детей не кричу. С ними можно договориться, меня этому научила жена, она у меня мудрая. Но вообще у меня просто отличные дети, с ними нет глобальных проблем, так что я везучий отец.
Не буду запрещать слушать Моргенштерна, если это их выбор. Я даю свободу выбора, которая должна быть у каждого. Человек сам выбирает, что слушать, во что играть: в футбол или хоккей. Почему я должен что-то запрещать? Конечно, могу спросить: зачем и почему ты это слушаешь? Просто поговорить, узнать его мнение. Но говорить ему категорически нет — не буду. Детям тоже нужно предоставлять свободу выбора», — приводит слова Семёнова ГорОбзор.ру.
Семёнов последние три сезона провёл в уфимском клубе. В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 40-летний хоккеист принял участие в 33 встречах, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности "-4".
- 31 мая 2021
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