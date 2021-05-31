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«Ак Барс» обновил тренерский штаб

«Ак Барс» обновил тренерский штаб
Владимир Лаевский
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«Ак Барс» сформировал обновлённый тренерский штаб команды, сообщается на официальном сайте казанцев.

В сезоне-2021/2022 Дмитрию Квартальнову продолжат помогать Игорь Горбенко, Павел Зубов, Евгений Перов, Яакко Валкама и Нормундс Силиньш.

Позицию тренера вратарей в первой команде займёт Александр Агопеев, ранее работавший в «Барсе». Сергей Абрамов станет старшим тренером по развитию вратарей всей системы «Ак Барса», включая Академию хоккея.

Александр Агопеев начинал игровую карьеру в воскресенском «Химике». Он выступал за команды «Прогресс» (Глазов), «Горняк» (Оленегорск), «Мотор» (Заволжье), «Ижсталь» (Ижевск), «Торос» (Нефтекамск), «Рубин» (Тюмень), «Ариада» (Волжск). В качестве игрока Агопеев стал двукратным чемпионом ВХЛ (2012, 2013). С 2017 года он тренер вратарей «Барса».

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