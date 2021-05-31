Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Дании, лишив её шансов на попадание в плей-офф

Сегодня, 31 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч одиннадцатого игрового дня чемпионата мира. Сборная Чехии встречалась с командой Дании и одержала победу по буллитам со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0).

Счёт встречи на четвёртой минуте в большинстве открыл датский нападающий Никлас Йенсен. Для него эта шайба стала пятой на турнире.



На 46-й минуте чешская команда сумела сравнять счёт усилиями нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Доминика Кубалика. Ассистентами выступили Якуб Врана и Филип Хитил.



Отметим, в овертайме был отменён гол Филипа Гронека, после взятого челленджа датским тренером Хайнцом Элерсом.



В серии буллитов чехи оказались сильнее — 4:3, реализовав все попытки.

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Сборная Дании провела все матчи на групповом этапе. Набрав 9 очков, они заняли шестое место в группе, лишившись шансов на попадание в плей-офф. Чехия (10) после шести сыгранных встреч занимает четвёртую строчку.



Заключительный матч в группе команда Чехии проведёт завтра, 1 июня. Соперником команды Филипа Пешана станет сборная Словакии. Начало встречи – в 16:15 по московскому времени.



Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.