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Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Дании, лишив её шансов на попадание в плей-офф

Сборная Чехии по буллитам обыграла команду Дании, лишив её шансов на попадание в плей-офф
Никита Паглазов
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Сегодня, 31 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч одиннадцатого игрового дня чемпионата мира. Сборная Чехии встречалась с командой Дании и одержала победу по буллитам со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0).

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Б
Дания
0:1 Йенсен (Лауридсен, Олесен) – 03:41' (5x4)   1:1 Кубалик (Хитил, Врана) – 45:23' (5x5)   2:1 Хитил – 65:00' (ПБ)

Счёт встречи на четвёртой минуте в большинстве открыл датский нападающий Никлас Йенсен. Для него эта шайба стала пятой на турнире.

На 46-й минуте чешская команда сумела сравнять счёт усилиями нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Доминика Кубалика. Ассистентами выступили Якуб Врана и Филип Хитил.

Отметим, в овертайме был отменён гол Филипа Гронека, после взятого челленджа датским тренером Хайнцом Элерсом.

В серии буллитов чехи оказались сильнее — 4:3, реализовав все попытки.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Сборная Дании провела все матчи на групповом этапе. Набрав 9 очков, они заняли шестое место в группе, лишившись шансов на попадание в плей-офф. Чехия (10) после шести сыгранных встреч занимает четвёртую строчку.

Заключительный матч в группе команда Чехии проведёт завтра, 1 июня. Соперником команды Филипа Пешана станет сборная Словакии. Начало встречи – в 16:15 по московскому времени.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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