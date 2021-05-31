Российские арбитры отменили гол Чехии в овертайме матча с Данией
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В эти минуты проходит встреча 11-го игрового дня чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) между сборными Чехии и Дании.
При счёте 1:1 в овертайме защитник чешской сборной Филип Гронек забросил шайбу в ворота датчан. После продолжительного видеопросмотра главный судья матча Роман Гофман и Евгений Ромасько приняли решение отменить гол из-за положения вне игры.
Отметим, что линейные арбитры тоже из России: Никита Шалагин и Глеб Лазарев.
Шайбу в составе Дании забросил Никлас Йенсен. За Чехию отличился Доминик Кубалик.
Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
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