Российские арбитры отменили гол Чехии в овертайме матча с Данией

В эти минуты проходит встреча 11-го игрового дня чемпионата мира — 2021 в Риге (Латвия) между сборными Чехии и Дании.

При счёте 1:1 в овертайме защитник чешской сборной Филип Гронек забросил шайбу в ворота датчан. После продолжительного видеопросмотра главный судья матча Роман Гофман и Евгений Ромасько приняли решение отменить гол из-за положения вне игры.

Отметим, что линейные арбитры тоже из России: Никита Шалагин и Глеб Лазарев.

Шайбу в составе Дании забросил Никлас Йенсен. За Чехию отличился Доминик Кубалик.

Чемпионат мира — 2021 проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии будут сыграны четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.