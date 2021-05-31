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В матче Чехии и Дании в серии буллитов произошли две замены вратаря

В матче Чехии и Дании в серии буллитов произошли две замены вратаря
Никита Паглазов
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Сегодня, 31 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) прошёл матч одиннадцатого игрового дня чемпионата мира. Сборная Чехии встречалась с командой Дании и одержала победу по буллитам со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0).

По буллитам чехи оказались сильнее — 4:3, реализовав все четыре попытки. Отметим, что по ходу послематчевой серии произошли две замены вратаря, что является уникальным случаем. Чеха Шимона Грубеца заменил Роман Вилл, а датчанина Себастьяна Дама — Мадс Сёгор.

Заключительный матч в группе команда Чехии проведёт завтра, 1 июня. Соперником команды Филипа Пешана станет сборная Словакии. Начало встречи – в 16:15 по московскому времени. Сборная Дании лишилась шансов на попадание в плей-офф.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Турнирная таблица ЧМ-2021
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