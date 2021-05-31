Орлов, Тарасенко и Григоренко вошли в состав России на матч ЧМ-2021 со Швецией

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире сыграет со Швецией.
Россияне объявили стартовый состав. В состав сборной попали нападающие Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко, а также защитник Дмитрий Орлов.
Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.
Стартовый состав сборной России:
Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;
Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;
Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко;
Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.
Встреча начнётся в 20:15 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.
На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборной Беларуси.
- 31 мая 2021
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