Орлов, Тарасенко и Григоренко вошли в состав России на матч ЧМ-2021 со Швецией

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире сыграет со Швецией.

Россияне объявили стартовый состав. В состав сборной попали нападающие Михаил Григоренко и Владимир Тарасенко, а также защитник Дмитрий Орлов.

Место в воротах российской команды займёт Александр Самонов. Его сменщиком станет Иван Бочаров.



Стартовый состав сборной России:



Нестеров — Задоров, Слепышев — Воронков — Григоренко;

Гавриков — Проворов, Толчинский — Карнаухов — Барабанов;

Зуб — Орлов, Бурдасов — Морозов — Тарасенко;

Ожиганов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Галимов.

Встреча начнётся в 20:15 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча Россия — Швеция.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится со сборной Беларуси.