Сборная России пропустила в матче со Швецией после классного сейва Самонова

Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире встречается с командой Швеции. К середине первого периода шведы лидируют — 1:0.

На 9-й минуте после удаления защитника сборной России Артёма Зуба форвард Адриан Кемпе в чужой зоне сделал перевод на правый край. Оскар Линдберг подстроился и бросил в касание. Александр Самонов отразил шайбу, но Йеспер Фрёден первым успел на добивание и открыл счёт в матче.

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Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.