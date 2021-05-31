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Шведы перебросали Россию во втором периоде — 10-7. Счёт по-прежнему 1:0

Шведы перебросали Россию во втором периоде — 10-7. Счёт по-прежнему 1:0
Владимир Лаевский
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Сегодня, 31 мая, в Риге (Латвия) проходит 11-й игровой день чемпионата мира. Сборная России в шестом матче на турнире встречается с командой Швеции. После второго периода шведы лидируют — 1:0.

Турнирная таблица ЧМ-2021

На 9-й минуте встречи шайбу в большинстве забросил Йеспер Фрёден.

За два периода россияне нанесли 20 бросков в створ и выиграли 16 из 26 вбрасываний. На счету шведов 15 бросков в створ и 10 выигранных вбрасываний из 26.

Удалениями в составе сборной России отметились Артём Швец-Роговой, Артём Зуб и Евгений Тимкин. У Швеции минимальные штрафы получили Магнус Нюгрен и Лоуренс Пилут.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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