Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021

Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021
Владимир Лаевский
Комментарии

В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции встретилась с командой России. К началу овертайма счёт 2:2.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборная России, уже набрав одно очко, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2021.

Россияне стали третьей командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2021. Ранее путёвки в плей-офф себе обеспечили сборные Финляндии и США.

На 9-й минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок. Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство и открывший счёт в матче. На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте.

Наши переломили ход матча и вышли в плей-офф, шведы исторически опозорились на ЧМ! Наши переломили ход матча и вышли в плей-офф, шведы исторически опозорились на ЧМ!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021