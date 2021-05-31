Сборная России обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2021

В очередном матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная Швеции встретилась с командой России. К началу овертайма счёт 2:2.

Сборная России, уже набрав одно очко, обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира — 2021.

Россияне стали третьей командой, вышедшей в плей-офф ЧМ-2021. Ранее путёвки в плей-офф себе обеспечили сборные Финляндии и США.

На 9-й минуте после передачи Адриана Кемпе форвард Оскар Линдберг нанёс бросок. Александр Самонов отразил его, но на добивание успел Йеспер Фрёден, реализовавший большинство и открывший счёт в матче. На 53-й минуте Антон Слепышев с передачи Дмитрия Орлова сравнял счёт. Через 12 секунд Александр Барабанов вывел россиян вперёд. На 56-й минуте Виктор Олофссон восстановил равенство в счёте.