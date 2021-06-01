Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

31 мая в Латвии завершился 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено четыре встречи. Сборные России и США обеспечили себе выход в плей-офф. Швеция лишилась шансов на выход из группы впервые в истории. Определились все участники плей-офф от группы А: ими стали Россия, Швейцария, Словакия и Чехия.

Сборная Чехии — Сборная Дании — 2:1 Б

Чехия одержала четвёртую победу подряд, Дания потерпела четвёртое поражение на ЧМ-2021 и лишилась шансов на выход в плей-офф. На шайбу Никласа Йенсена чехи ответили голом Доминика Кубалика и победным буллитом в исполнении Филипа Хитила.

Сборная США — Сборная Германии — 2:0

США одержали пятую победу подряд и вышли в плей-офф. Германия потерпела третье поражение. Шайбы в составе американцев забросили Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл. Голкипер Кэлвин Питерсен оформил шат-аут.

Сборная Норвегии — Сборная Казахстана — 3:1

Норвежцы в заключительном для себя матче ЧМ-2021 одержали третью победу. Казахстан потерпел третье поражение. В составе победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен, Стефан Эспеланн и Матис Олимб. За Казахстан отличился Дмитрий Шевченко.

Сборная России — Сборная Швеции — 3:2 Б

Россияне вышли на первое место в группе А и обеспечили себе выход в плей-офф. Швеция впервые в истории не вышла из группы на ЧМ. В составе победителей голы забили Антон Слепышев, Александр Барабанов и Владимир Тарасенко, на чьём счету решающий буллит. За шведов отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.