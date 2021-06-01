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Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021

Результаты 11-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата мира по хоккею — 2021
Владимир Лаевский
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31 мая в Латвии завершился 11-й игровой день чемпионата мира по хоккею, в ходе которого было проведено четыре встречи. Сборные России и США обеспечили себе выход в плей-офф. Швеция лишилась шансов на выход из группы впервые в истории. Определились все участники плей-офф от группы А: ими стали Россия, Швейцария, Словакия и Чехия.

Турнирная таблица ЧМ-2021
Россия — первая, Швеция не вышла из группы! В 1/4 финала ЧМ сыграем с Канадой? Россия — первая, Швеция не вышла из группы! В 1/4 финала ЧМ сыграем с Канадой?

Сборная Чехии — Сборная Дании — 2:1 Б

Чехия одержала четвёртую победу подряд, Дания потерпела четвёртое поражение на ЧМ-2021 и лишилась шансов на выход в плей-офф. На шайбу Никласа Йенсена чехи ответили голом Доминика Кубалика и победным буллитом в исполнении Филипа Хитила.

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Б
Дания
0:1 Йенсен (Лауридсен, Олесен) – 03:41' (5x4)   1:1 Кубалик (Хитил, Врана) – 45:23' (5x5)   2:1 Хитил – 65:00' (ПБ)

Сборная США — Сборная Германии — 2:0

США одержали пятую победу подряд и вышли в плей-офф. Германия потерпела третье поражение. Шайбы в составе американцев забросили Джейсон Робертсон и Колин Блэквелл. Голкипер Кэлвин Питерсен оформил шат-аут.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
США
Окончен
2 : 0
Германия
1:0 Робертсон (Донато, Гарланд) – 38:56' (5x4)   2:0 Блэквелл (Робинсон) – 59:34' (en)

Сборная Норвегии — Сборная Казахстана — 3:1

Норвежцы в заключительном для себя матче ЧМ-2021 одержали третью победу. Казахстан потерпел третье поражение. В составе победителей шайбы забросили Томас Валькве Ольсен, Стефан Эспеланн и Матис Олимб. За Казахстан отличился Дмитрий Шевченко.

ЧМ-2021. Группа B
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Норвегия
Окончен
3 : 1
Казахстан
0:1 Шевченко (Сведберг) – 16:00' (5x5)   1:1 Валькве Ольсен (Треттенес, Холёс) – 27:57' (5x4)   2:1 Эспеланн (Треттенес, Россели Ольсен) – 41:08' (5x5)   3:1 Олимб (Олимб) – 59:00' (5x5)

Сборная России — Сборная Швеции — 3:2 Б

Россияне вышли на первое место в группе А и обеспечили себе выход в плей-офф. Швеция впервые в истории не вышла из группы на ЧМ. В составе победителей голы забили Антон Слепышев, Александр Барабанов и Владимир Тарасенко, на чьём счету решающий буллит. За шведов отличились Йеспер Фрёден и Виктор Олофссон.

ЧМ-2021. Группа A
31 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Россия
Окончен
3 : 2
Б
Швеция
0:1 Фрёден (Линдберг, Кемпе) – 08:06' (5x4)   1:1 Слепышев (Орлов) – 52:34' (5x5)   2:1 Барабанов (Тарасенко, Нестеров) – 52:46' (5x5)   2:2 Олофссон (Селльгрен, Лундестрём) – 55:17' (5x5)   3:2 Тарасенко – 65:00' (ПБ)
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