Орлов — о победе в матче со Швецией: у сборной России особо выбора не было

Защитник сборной России Дмитрий Орлов прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.

«Мы все профессионалы и умеем адаптироваться к игре и партнёрам. Когда ты разговариваешь — легче играть. Прошло 10 лет, хоккей изменился, сейчас мы играем на взрослом уровне. Приятно, что было то время, но сейчас другое время, другой хоккей. Не важно, с кем ты выходишь на лёд: чем больше будем разговаривать, тем лучше будет результат.



У нас хороший коллектив, поэтому я думаю, что у нас всё есть для победы, просто нельзя терять концентрацию и продолжать находить уверенность. Да, последняя встреча будет с белорусами, а потом сразу плей-офф, поэтому времени на раскачку нет, надо сразу показывать свой хоккей.

Разный хоккей из-за площадки, а скорости всё равно остаются, все играют на высоких скоростях, все играют за свою сборную. Да, конечно, пытаешься адаптироваться, времени на раскачку нет. Сразу старался войти в игру. В первом периоде было тяжело, где-то присутствовала одышка, тренировки были короткие, поэтому были сложности. Но потом вошёл в игру и чувствовал себя физически хорошо.

У нас особо выбора не было. Мы понимали, что проигрываем, поэтому говорили, что надо активнее играть. Они играют вторую встречу подряд. Хорошо, что мы забили два быстрых гола. Обидно, что пропустили второй, может быть, потеряли концентрацию. Думаю, в плей-офф нельзя допускать такие ошибки, тренеры нам подскажут. Будем лучше и сильнее», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.