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Брагин: планируемый состав сборной России вчера был опубликован в прессе? Не знал об этом

Брагин: планируемый состав сборной России вчера был опубликован в прессе? Не знал об этом
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Зачем мы вчера опубликовали планируемый состав сборной России перед игрой со шведами? А это было опубликовано в прессе? Я не знал об этом, но мы всегда даём состав заранее, чтобы ребята, которые будут играть, знали об этом. По Орлову и Тарасенко могу сказать, что они хорошо сыграли, мы надеемся, что они ещё добавят», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в матче 11-го игрового дня чемпионата мира по хоккею, проходящего в Латвии, сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 3:2) в пользу подопечных Валерия Брагина.

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