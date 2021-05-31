Тёммернес: поражения в первых двух матчах разрушили Швеции весь ЧМ

Капитан сборной Швеции Хенрик Тёммернес подвёл итоги встречи с командой России на ЧМ-2021 (2:3 Б).

«Не знаю, что случилось, тяжёлое поражение. В целом мы провели хороший матч, показали, что можем быть хорошей командой. Не знаю, что случилось в моменте с первой пропущенной шайбой, провал на смене, потом шайба отлетела от конька соперника в ворота. А в следующей смене не знаю, что произошло, может, недопонимание. Соперник провёл быструю атаку и забил. Но мы показали характер, сравняли счёт, могли забивать ещё. Тяжёлое поражение…

У нас ещё был шанс, выиграй мы на буллитах. Но, возможно, мы слишком пассивно действовали в овертайме.

Изоляция не повлияла на наше выступление, все сборные в одинаковых условиях «пузыря». Конечно, условия отличаются от обычных, но в то же время у нас было около 20 дебютантов, мы не знали, чего ждать. В итоге всё свелось к хоккею, и два первых матча разрушили нам весь турнир», — передаёт слова Тёммернеса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.