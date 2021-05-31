Плющев — о поражении Швеции: сказалось гендерное воспитание, давно не видел таких шведов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги матча с командой Швеции (3:2 Б) на ЧМ-2021.
«Не сказал бы, что Россия резко прибавила в ходе игры: мы решали свою задачу. Шведы играли очень вязко и аккуратно, практически не удалялись — знали, что цена ошибки велика. Они исключали провалы в своей и средней зонах, поэтому всё шло тяжело.
Сегодня сказалось гендерное воспитание шведов, давно не видел такую Швецию. Они всегда славились высокой выучкой и технической подготовкой, а сегодня были неубедительны.
Что касается Орлова и Тарасенко, Володя — техничный парень, он может исполнить буллит в своей классике. Первая игра для энхаэловцев была тяжёлой: им надо вкатиться, почувствовать партнёров и площадку. Но, несмотря на это, они поучаствовали в голах и, как следствие, помогли российской команде», — передаёт слова Плющева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
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