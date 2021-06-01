Михайлов: Россия одержит победу на чемпионате мира, если продолжит играть как со шведами

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной России над Швецией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:2 Б).



«Россия — Швеция — лучшее, что происходило на данном чемпионате мира. Мне очень понравилась игра: она была динамичная, быстрая, подвижная, было много борьбы. Каждая из команд была достойна победы, но всё решила серия буллитов. Если сборная России продолжит играть так, как со шведами, то одержит победу на чемпионате мира», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Сборная Швеции впервые в истории не вышла из группы на чемпионате мира по хоккею. Шведы набрали 10 очков и сравнялись по очкам с Чехией, но за счёт личных встреч оказались ниже. Сборная России обеспечила себе место в плей-офф.