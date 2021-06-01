Илья Михеев не набрал ни одного очка за 12 матчей в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев никак не может набрать очки в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Так, за 12 матчей в составе «Торонто» в Кубке Стэнли россиянин не отметился результативными действиями.
Напомним, в нынешнем сезоне Кубка Стэнли «Торонто» вылетел в первом раунде, уступив в серии «Монреаль Канадиенс». По ходу серии «Торонто» вёл со счётом 3-1, однако, команда проиграла три матча подряд и вылетела из турнира. В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Михеев провёл 7 матчей, не набрав ни одного очка.
В регулярном чемпионате сезона-2020/21 Михеев провёл 54 матча, забив 7 голов и сделав 10 результативных передач.
Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0).
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