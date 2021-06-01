«Торонто» потерпел поражения в 8 матчах подряд в плей-офф, в которых мог выиграть серию
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«Торонто Мэйпл Лифс» потерпел поражение в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс». Матч завершился со счётом 1:3. «Монреаль» выиграл серию 4-3.
«Торонто» вновь уступил в матче, в котором мог оформить победу в серии. Канадский клуб проиграл уже восьмой решающий матч подряд. Неудачная серия клуба длится с 2013 года. В неё вошли поражения в матчах с «Бостон Брюинз» (2013, 2018, 2019), «Коламбус Блю Джекетс» (2020) и «Монреалем» (2021).
Это вторая по продолжительности серия поражений в подобных матчах в истории НХЛ. Антирекорд принадлежит «Аризоне Койотс» (с учётом выступления прежнего «Виннипега». Она составляла 12 матчей.
В последний раз «Лифс» выигрывали серию плей-офф ещё в 2004 году.
Новость по теме«Торонто» не может пройти первый раунд Кубка Стэнли с 2004 года
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