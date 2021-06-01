Голкипер «Торонто» назвал первую пропущенную шайбу в матче с «Монреалем» худшей в карьере

Сегодня ночью в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.



Счёт в матче был открыт на 24-й минуте нападающим «Монреаля» Бренданом Галлахером. Шайба получилась курьёзной: кистевой бросок с левого круга вбрасывания прошёл в «домик» вратарю «листьев» Джеку Кэмпбеллу.

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Уже после матча раздосадованный 29-летний голкипер «Торонто» прокомментировал этот эпизод, назвав этот гол худшим за всю его карьеру. Слова Галлахера приводит журналист TheHockeyNews Дэвид Альтер.

Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Первый матч состоится в ночь со среды на четверг в Виннипеге и начнётся в 2:30 мск.