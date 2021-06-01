Прайс: «Торонто» — это лучшая команда, против которой нам довелось играть в этом сезоне

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1 и 4-3 в серии).



«Торонто» — это лучшая команда, против которой нам довелось играть в этом сезоне. Считаю, что у нас были хорошие шансы на протяжении всей серии, а после победы в пятом матче инициатива перешла к нам. И мы просто продолжали давить и старались не растерять этот кураж.



Мы показали сегодня лучший командный хоккей за весь сезон. Мои защитники — настоящие бойцы. Габаритные, заряженные, умеющие работать с шайбой. Они отлично справились», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.



В решающем матче серии, состоявшемся в ночь с 31 мая на 1 июня, Кэри Прайс отразил 30 бросков из 31. Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Первый матч состоится в ночь со среды на четверг в Виннипеге и начнётся в 2:30 мск.

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