Прайс: «Торонто» — это лучшая команда, против которой нам довелось играть в этом сезоне

Голкипер «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу в седьмом матче первого раунда плей-офф Кубка Стэнли над «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1 и 4-3 в серии).
«Торонто» — это лучшая команда, против которой нам довелось играть в этом сезоне. Считаю, что у нас были хорошие шансы на протяжении всей серии, а после победы в пятом матче инициатива перешла к нам. И мы просто продолжали давить и старались не растерять этот кураж.
Мы показали сегодня лучший командный хоккей за весь сезон. Мои защитники — настоящие бойцы. Габаритные, заряженные, умеющие работать с шайбой. Они отлично справились», — приводит слова Прайса официальный сайт НХЛ на русском языке.
В решающем матче серии, состоявшемся в ночь с 31 мая на 1 июня, Кэри Прайс отразил 30 бросков из 31. Во втором раунде Кубка Стэнли «Монреалю» предстоит встретиться с «Виннипег Джетс», который оказался сильнее «Эдмонтон Ойлерз» (4-0). Первый матч состоится в ночь со среды на четверг в Виннипеге и начнётся в 2:30 мск.
- 1 июня 2021
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