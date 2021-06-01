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Занковец сменил Попихина на посту главного тренера новокузнецкого «Металлурга»

Занковец сменил Попихина на посту главного тренера новокузнецкого «Металлурга»
Никита Сербаков
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Новокузнецкий «Металлург» объявил о смене главного тренера команды.

На должность главного тренера назначен Эдуард Занковец, работавший в завершившемся сезоне на посту наставника «Динамо» из Санкт-Петербурга.

До ВХЛ Эдуард Занковец работал в КХЛ. Специалист являлся главным тренером «Слована» и «Барыса». По три сезона отработал в тренерском штабе «Авангарда» и СКА. В 2017 году «Барыс» под руководством белорусского специалиста занял пятое место в конференции и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, повторив лучший результат в истории клуба.

Занковец имеет большой опыт работы с национальными командами. На чемпионатах мира возглавлял сборные Беларуси и Казахстана. Имеет опыт работы в клубе НХЛ — «Чикаго Блэкхоукс», где являлся одним из скаутов.

Эдуард Занковец сменил на этой должности Евгения Попихина, у которого закончился контракт с новокузнецким клубом. 61-летний россиянин отработал в «Металлурге» менее полугода — он сменил на этом посту Леонида Тамбиева, покинувшего Новокузнецк в феврале 2021 года по семейным обстоятельствам.

«Металлург Нк» в нынешнем сезоне дошёл до финала Кубка имени Владимира Петрова, где в пяти матчах уступил «Югре».

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